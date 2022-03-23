بالوثائق.. توجه أسئلة برلمانية الى وزير النقل

2022/03/23 | 11:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… وجّهت النائبة عالية نصيف، الأربعاء، أسئلة برلمانية الى وزير النقل حول أسباب استمرار تكليف مدير عام الخطوط الجوية العراقية (السابق) رغم كثرة الشكاوى الموجودة بحقه في هيئة النزاهة، وحول تعيين موظفة بدرجة معاون مدير عام في الدائرة الفنية بالوزارة .وجاء في الأسئلة البرلمانية، أنه :”استنادا إلى أحكام المادة (61 سابعاً / أ) من […]

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