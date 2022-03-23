2022/03/23 | 11:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الزاملي: سنناقش مع وزير التعليم تقليص مقاعد الدراسات وأجور الجامعات » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 11:16

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي: سنناقش مع وزير التعليم تقليص مقاعد الدراسات وأجور الجامعات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي: سنناقش مع وزير التعليم تقليص مقاعد الدراسات وأجور الجامعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).