اقتصادي : ارتفاع النفط يؤثر على قدره الفرد العراقي الشرائية

2022/03/23 | 11:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي، الأربعاء، أن ارتفاع اسعار النفط عالميا قد يؤثر على قدره الفرد العراقي الشرائية ، مبينا ان ارتفاع اسعار النفط يسهم في رفع تكاليف الانتاج وبذلك ينتهي الامر بارتفاع اسعار السلع وتضخم اسعارها .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال العلي في […]

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