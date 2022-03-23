القبض على عدد من متهمين بقضايا المخدرات في بابل

2022/03/23 | 11:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على عدد من متهمين بقضايا المخدرات في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تم إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق المادة 28 مخدرات ضبطوا متلبسين وبحوزتهم مواد مخدرة شمال مدينة الحلة، فيما تمكنت مفارز شعبة مخدرات […]

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