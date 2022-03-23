السعودية.. توجيهات بعدم نقل الصلوات أو بثها بوسائل الإعلام خلال رمضان

2022/03/23 | 11:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، تعليمات وتوجيهات خاصة بتهيئة المساجد قبل شهر رمضان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالمملكة.

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