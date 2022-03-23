تحديد موعد إطلاق المركبة ” ستارشيب “

2022/03/23 | 11:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن إيلون ماسك مؤسس شركة سبيس إكس، أن 39 محركا ستكون جاهزة بحلول شهر أبريل.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ويشير ماسك في موقعه بشبكة “تويتر”، إلى أن شركة سبيس إكس، تخطط لأول مرة لإطلاق نموذج للمركبة ستارشيب إلى مدار حول الأرض في شهر مايو المقبل.[…]

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