فيديو:دار الوارث تنصب مصنع انتاج الورق ( A3 و A4) في كربلاء المقدسة

2022/03/23 | 11:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مسؤول الاعلام في دار الوارث

للطباعة التابعة الى العتبة الحسينية

المقدسة حيدر جبار عمران في تصريح خص به

وكالة نون الخبرية،ان هذا المصنع الذي

يعد الاول من نوعه في العراق مكون من خمس

اجزاء ومخصص لان

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