طبيب إنجليزي.. محمد صلاح في خطر ويجب على ليفربول الدعاء من أجله

2022/03/23 | 11:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد خبير الإصابات الذي يدير موقع

إصابات البريميرليج، بن دينري، أن موقف

لاعب وهداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح

في خطر عودة الإصابة له من جديد، وهو ما

يشكل أزمة حقيقية خاصة على فريقه الذي

ينافس في أكثر م

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