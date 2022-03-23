ماسك يحدد موعد إطلاق المركبة ستارشيب

2022/03/23 | 11:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن إيلون ماسك مؤسس شركة سبيس إكس، أن 39 محركا ستكون جاهزة بحلول شهر أبريل.ويشير ماسك في موقعه بشبكة “تويتر”، إلى أن شركة سبيس إكس، تخطط لأول مرة لإطلاق نموذج للمركبة ستارشيب إلى مدار حول الأرض في شهر مايو المقبل.وكتب ماسك، “سيكون لدينا بحلول الشهر المقبل، 39 محركًا جاهزًا للطيران، بعدها […]

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