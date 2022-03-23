17 ساعة من دون توقف.. طيران نيوزيلندا تُطلق رحلة مباشرة من أوكلاند إلى نيويورك

2022/03/23 | 11:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الأولى بتاريخها، تقدّم شركة طيران نيوزيلندا رحلات مباشرة بين مدينتي أوكلاند النيوزيلندية ونيويورك الأمريكية.

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