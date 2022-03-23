بلومبيرغ: صندوق الاستثمارات السعودي يفكر في طرح شركة كبرى بالبورصة

2022/03/23 | 11:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفكر المشغل الخاص لسلسلة مطاعم دجاج كنتاكي وبيتزا هت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإدراج في البورصة، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على المناقشات.

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