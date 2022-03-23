بعد ساعات من ارتكاب جريمته.. الإطاحة برجل قتل زوجته بطريقة بشعة

2022/03/23 | 11:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى… أفاد مصدر امني مطلع، الأربعاء، بالقاء القبض على رجل قتل زوجته بطريقة بشعة في سوق شعبي شمال شرق ديالى.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان “قوة امنية مشتركة اعتقلت رجل قتل زوجته بطريقة بشعة في سوق شعبي وسط ناحية السعدية (60كم شمال شرق بعقوبة) […]

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