خيار بناء الكتلة التاريخية لمنع انهيار اليمن أو سقوطه بيد ايران - ياسين سعيد نعمان

2022/03/23 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_سعيد_نعمان لم يكتف الحوثي برفض دعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاصة بلقاء الأطراف اليمنية في مؤتمر عام للتشاور بشأن الحرب ومستقبل اليمن ، بل راح يعزز هذا الرفض بإطلاق الصواريخ والمسيرات الايرانية على المدن السعودية في تحد واضح لإرادة اليمنيين الذين أنهكتهم الحرب وما خلفته من أوضاع مأساوية ، ناهيك عما تحمله الأوضاع الدولية المستجدة من تطورات خطيرة على الصعيد الأمني والاقتصادى ، خاصة وأن ملامح هذه ......





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