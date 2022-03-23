رحلة بوغبا ومانشستر يونايتد تقترب من النهاية

2022/03/23 | 11:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألمح بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد إلى اقتراب نهاية مسيرته مع الشياطين الحمر، مع اقتراب عقده الحالي من الانتهاء.وقال بوجبا في تصريحات لصحيفة “Le Figaro” الفرنسية، ونُشرت مقتطفات منها عبر شبكة “unitedinfocus” الإنجليزية: “قلة الألقاب؟ عليك أن تكون صريحًا، لست راضيًا على الإطلاق طوال المواسم الخمسة الماضية”.وأضاف: “هذا العام مرة […]

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