تعرف على قائمة “أسرع” اللاعبين في بريميرليج

2022/03/23 | 11:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجل مدافع تشيلسي أنطونيو روديجر أعلى سرعة قصوى في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم 2021/22.وجاء أنطونيو روديجر في المركز الأول في قائمة اللاعبين الأكثر سرعة في النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي، حسبما ذكرت “ديلي ميل” الإنجليزية نقلًا عن شبكة “أوبتا” الشهيرة.وبلغت أعلى سرعة لـ روديجر 22.80 ميلًا في الساعة، […]

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