2022/03/23 | 11:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت تقارير إعلامية يابانية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أسعار مواد البناء والفولاذ إلى مستوى قياسي لم تشهده البلاد منذ 13 عاما.وقالت صحيفة “نيكاي” اليابانية، إن مختلف أنواع مواد البناء والفولاذ الضرورية للبناء، ارتفعت أسعارها على خلفية الوضع في أوكرانيا.وتمثل واردات اليابان لمواد البناء من روسيا وأوكرانيا 11% من مجمل الواردات من هذا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليابان تواجه ازمة في ارتفاع أسعار البناء) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليابان تواجه ازمة في ارتفاع أسعار البناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).