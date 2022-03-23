عمليات بغداد تُعيد فتح شارع خدمي في حي الجهاد

2022/03/23 | 11:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، عن إعادة فتح شارع خدمي في منطقة حي الجهاد بجانب الكرخ من العاصمة.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية باشرت بفتح شارع خدمي في منطقة حي الجهاد ورفع الكتل الكونكريتية مع تنظيف الشارع ليكون مفتوحا امام […]

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