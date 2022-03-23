الزاملي: سنناقش مع وزير التعليم خطة تقليص مقاعد الدراسات وأجور الجامعات

2022/03/23 | 11:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الأربعاء، انه ستتم مناقشة تقليص مقاعد الدراسات وأجور الجامعات والطلبة المرقنة قيودهم مع وزير التعليم.

وقال الزاملي في جلسة استضافة وزير التعليم إن "الجامعات العراقية من الجامعات الرصينة ونحن نفتخر بذلك"، مشيرا الى ان "استضافة وزير التعليم تمت بتوقيع عدد من النواب من اجل تقويم الوزارت وتقويم التعليم العالي ونحن داعمون للتعليم".

واضاف ان "الدورة الحالية تختلف عن الدورات السابقة"، مشيرا الى ان "الاقسام الداخلية كانت قبل 2003 فندق خمس نجوم ولكن بعد ذلك أصبحت مخجلة".

واكد الزاملي ان "هناك ملاحظات كثيرة لدى النواب"، لافتا الى انه "ستتم مناقشة خطة الوزارة بتقليص المقاعد الدراسية للدراسات العليا، والطلبة المرقنة قيودهم واجور الجامعات الاهلية".

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