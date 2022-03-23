2022/03/23 | 11:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد الاطار التنسيقي , الأربعاء , ان نواب الاطار والمتحالفين معه لن يحضروا جلسة انتخاب رئيس الجمهورية السبت المقبل, كاشفا عن ضغوطات يمارسها التحالف الثلاثي على المستقلين لاجل حضورهم الجلسة من خلال وسائل لاتمت لأسس الديمقراطية التي بنيت عليها العملية السياسية ومنافية للعرف السياسي .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار : التحالف الثلاثي يمارس ضغوطا على المستقلين منافية للديمقراطية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار : التحالف الثلاثي يمارس ضغوطا على المستقلين منافية للديمقراطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).