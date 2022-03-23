الصدر: سأسعى فيما تبقى لي من عمر إلى هدم باقي مخططات الفاسدين

2022/03/23 | 11:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بهدم باقي مخططات الفاسدين والمضي ببناء عراق قوي يقوده الصالحون.

وقال الصدر بعد توجهه بالشكر للنواب المستقلين لتجاوبهم معه للمشاركة في جلسة البرلمان الخاصة بترشيح رئيس الجمهورية، قال إنه سيرد لهم هذا الجميل ولكن ليس من خلال تقاسم الكعكة، وإنما من خلال لملمة الجراح وتوحيد الصفوف من أجل بناء عراق قوي يقوده الصالحون بلا مغانم ليعلو صوت الوطن بجيشٍ وقوات أمنية وطنية وحكومة أغلبية وقضاء نزيه وحدود مصانة وهيبة متجذرة وكرامة شعب متأصلة بعيدا عن كل التدخلات الخارجية ليسود السلام.

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— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) March 22, 2022

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