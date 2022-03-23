2022/03/23 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..ذي قار ترسل اكثر من 120 مشروعاً لصندوق الاعمار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. ذي قار ترسل اكثر من 120 مشروعاً لصندوق الاعمار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. ذي قار ترسل اكثر من 120 مشروعاً لصندوق الاعمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).