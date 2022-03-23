العذاري: النواب المستقلون ستكون لهم السبت وقفة من اجل العراق

2022/03/23 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الكتلة الصدرية النيابية حسن العذاري، أن النواب المستقلين سيكون لهم وقفة من أجل العراق.

وقال العذاري في تغريدة، إنه بعد مجموعة من اللقاءات بالأخوة النواب المستقلين أقولها بصراحة كلهم مع (حكومة الاغلبية الوطنية) لذلك فان يوم السبت القادم سوف يكون للنواب المستقلين وقفة من اجل العراق والشعب.

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— حسن العذاري (@hasan_alathary) March 22, 2022

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