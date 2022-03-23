طالبان تأمر بإغلاق مدارس الفتيات الثانوية بعد ساعات من إعادة فتحها

2022/03/23 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمرت حركة طالبان بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان بعد ساعات من إعادة فتحها، وفق ما أعلن متحدث باسمها.

وأكد إنعام الله سمنكاني النبأ، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، مؤكدًا بذلك معلومات تفيد أن فتيات طُلب منهنّ العودة إلى منازلهنّ.

وكانت الفتيات مبتهجات لعودتهنّ إلى المدرسة للمرة الأولى منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم في آب الماضي، إلا أنهنّ أغلقنَ كتبهنّ ووضّبنَ أغراضهنّ وغادرنَ وهنّ يبكينَ.

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