العثور على جثة عراقي داخل مجمع سياحي في لبنان

2022/03/23 | 12:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم

الأربعاء، بالعثور على جثة عراقي داخل

شاليه في مجمع سياحي بمدينة طبرجا في

محافظة جبل لبنان.

وذكرت وسائل الإعلام، أنه "تم العثور

على جثة عراقي من مواليد العام 1961، داخ

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