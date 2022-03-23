الاتحاد العراقي يقرر ان تكون مباراة كربلاء والناصرية على ملعب كربلاء القديم الجمعة القادمة

2022/03/23 | 12:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم ان تكون

مباراة كربلاء والناصرية على ملعب

كربلاء القديم يوم الجمعة ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٢

وقال مسلم الركابي مسؤول مكتب الاعلامي

لنادي كربلاء لوكالة نون الخبرية انه

وبعد انتهاء ال

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