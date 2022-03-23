2022/03/23 | 12:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر تحالف عزم بزعامة مثنى السامرائي اليوم الاربعاء، عن مقاطعته جلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على رئيس الجمهورية.وذكر مصدر لوكالة “ايرث نيوز” ان “تحالف عزم، ابلغ الإطار التنسيقي بمقاطعة جلسة التصويت على رئيس الجمهورية، مع قوى الإطار”.ويضم تحالف عزم النواب كل من: 1- مثنى السامرائي 2- محمود المشهداني 3- ثابت العباسي […]

ظهرت المقالة تحالف السامرائي يقرر مقاطعة جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على رئيس الجمهورية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف السامرائي يقرر مقاطعة جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف السامرائي يقرر مقاطعة جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).