زيلنسكي يوجه رسالة للطيارين الروس

2022/03/23 | 12:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مكتب المدعي العام في أوكراني، الأربعاء، في رسالة على تطبيق تليغرام إن الحرب في أوكرانيا راح ضحيتها 121 طفلا حتى الآن.

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