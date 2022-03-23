بعد تغريدة الصدر.. الإطار : جلسة السبت المقبل لن تعقد بدوننا

2022/03/23 | 12:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الإطار التنسيقي ،اليوم الأربعاء، أن جلسة السبت المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية لن تعقد بدونه.

وقال عضو الإطار النائب عارف الحمامي، إن موقف الإطار محسوم من جلسة يوم السبت وهو أنه بدون التفاهمات لن يكون هناك دخول للجلسة، مبيناً أن الاطار وحلفائه سيقاطعون الجلسة.

ولفت الى ان الاطار مطمئن أن جلسة السبت لن تعقد من دونه، ولن يكتمل النصاب كوننا الثلث المعطل.

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