2022/03/23 | 12:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الاربعاء، عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على اربعة مطلوبين قضائياً وفق مواد قانونية مختلفة، كما تمكنت أيضاً من إلقاء القبض على سبعة مخالفين من […]

ظهرت المقالة القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة في كربلاء أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة في كربلاء) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).