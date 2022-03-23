2022/03/23 | 12:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأربعاء، القبض على عصابة قامت بعدة عمليات سرقة في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المفارز الأمنية في مكافحة إجرام بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على خمسة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات "تك تك" ضمن منطقة الحبيبية شرقي بغداد".

وأضافت، أنه "تم ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة ودراجات نارية مسروقة بأنواع مختلفة معدة للتفصيخ، بحوزة المتهمين".وأشارت المديرية إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بعصابة لسرقة الـ'تك تك' في بغداد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بعصابة لسرقة الـ'تك تك' في بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).