فاخرة وتنطلق بجنون.. نظرة على سيارة مازيراتي

2022/03/23 | 12:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة مازيراتي الإيطالية النقاب عن سيارتها رباعية الدفع الجديدة "غريكال" وهي ثاني سيارات الدفع الرباعي في تاريخ العلامة الإيطالية الفاخرة.وستكون النسخة الكهربائية بالكامل "غريكال فولغور"، التي سيتم إطلاقها العام المقبل، أول سيارة دفع رباعي من طراز EV للشركة.

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