سياسي كردي يكشف لـ”ايرث نيوز” سبب زيارة ريبر أحمد الى بغداد

2022/03/23 | 12:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبدالكريم، اليوم الاربعاء، عن سبب زيارة المرشح عن حزبة لمنصب رئاسة الجمهورية ريبر احمد الى بغداد، وقال عبدالكريم، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “زيارة ريبر احمد الى بغداد تأتي باعتباره مرشح رئاسة الجمهورية ونحن على ابواب جلسة اختيار رئيس الجمهورية فزيارته تعتبر طبيعية”.واضاف ان “احمد […]

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