الحرب على أوكرانيا تحسن العلاقات

2022/03/23 | 12:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساعدت المحاولات الفرنسية والتركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا في تحسين العلاقات الفاترة بين البلدين منذ سنوات، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".

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