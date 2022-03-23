القرآن محاولة لقراءة مغايرة 34 - ضياء الشكرجي

2022/03/23 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ضياء_الشكرجي وَأَقيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَاركَعوا مَعَ الرّاكِعينَ (43)والخطاب موجه إلى بني إسرائيل أي اليهود.



كما هو معلوم إن لهم صلاتهم ولهم فرائضهم المالية، ونجد في أتباع كل من الأديان، من هو ملتزم بأحكام دينه، ومن هو أشد التزاما، أو أقل التزاما، وكذلك من هو غير ملتزم.



وهذه الظاهرة إذا لم تكن واضحة في الجيل الأول الملتحق بالدين الجديد، فهي تظهر دائما أكثر فأكثر، كلما مر زمن أطول على الدين، م ......





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