رحلة الموت وفجيعة البحر - سعد محمد موسى

2022/03/23 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعد_محمد_موسى "الاحداث مستوحاة من نكبة غرق سفينة المهاجرين العراقيين التي تحطمت ما بين مياه اندنوسيا وسواحل استراليا"بعد رحلات طويلة ومغامرات شاقة وصلت مجاميع العراقيين من (ماليزيا) الى (سومطرة)، وأثناء مكوثهم عدة أيام في تلك الجزيرة وهم يبحثون عن طريقة يعبرون بها الى (جاكارتا) عاصمة (اندنوسيا)، القت شرطة دائرة الهجرة القبض على بعض المهاجرين في سومطرة واودعو السجن لعدة أيام حتى تمكنوا من الهرب عبر الغابات، ......





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