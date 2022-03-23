2022/03/23 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زاهد_عزت_حرش حَوْلَ مَقَال نُشْر فِي صَحِيفَةِ "معريب" يَوْمَ الثُّلَاَثَاءِ 18 / 8 / 1998عَنِ السَّيِّدَةِ فَيْرُوز بِعُنْوَانِ (عَوْدَةَ مُطْرِبَةَ الْحُروبِ اللُّبْنَانِيَّةِ إِلَى الْوَاجِهَةِ) ما بين فترة واخرى تقوم الصحافة العبرية في إسرائيل بالكتابة عن رموز ساطعة مضيئة في سماء الأمة العربية، وكأنها تقدم للعالم اكتشافًا جديدًا من اكتشافاتها الإنسانية، النابعة من موقعها "كواحة للديمقراطية ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفرَائِنَا الى النُّجُومَ - زاهد عزت حرش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفرَائِنَا الى النُّجُومَ - زاهد عزت حرش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).