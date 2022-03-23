وكالة الاستخبارات تعلن الإطاحة بمفرزة مكونة من 4 إرهابيين

2022/03/23 | 12:57 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت وكالة الاستخبارات ،اليوم الأربعاء، عن القبض على مفرزة إرهابية مسؤولة عن توزيع ما يسمى الكفالات وتقدم الدعم اللوجستي لعناصر داعش في صلاح الدين.

وذكرت الوكالة في بيان أنه من خلال ورود معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت من القاء القبض على خلية ارهابية مكونة من اربعة ارهابيين ضمن محافظة صلاح الدين.

وأضاف البيان انه خلال التحقيقات الأولية مع الارهابيين اعترفوا بانتمائهم لداعش واشتراكهم بعمليات إرهابية ضد القوات الامنية والمواطنين، فضلا عن تقديمهم الداعم اللوجستي وما يسمى الكفالات على العناصر الارهابية، مشيرا الى انه تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة.

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