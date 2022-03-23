ذي ناشنال: واشنطن تتجه لإعفاء العراق من العقوبات على السلاح الروسي

2022/03/23 | 12:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي، أن عقوبات واشنطن على روسيا قد تلحق بالضرر الكبير على قطاع صناعة الأسلحة، بضمنها صادرات الاسلحة للجيش العراقي.

ونقل التقرير لموقع ذي ناشنال الإخباري، عن مسؤول أميركي طلب قوله: إن واشنطن تسعى لفرض عقوباتها على نحو شامل ولكنها قد تمنح استثناءات لبعض البلدان من هذه العقوبات مثل العراق، وذلك وفقا لحالات محددة جداً مستندة على استثناءات امنية وطنية.

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