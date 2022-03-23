تحالف الفتح: عقد جلسة السبت ستكون مجازفة ومتواصلون مع التيار الصدري

2022/03/23 | 12:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس كتلة الفتح النيابية، عباس الزاملي ،اليوم الأربعاء، وجود قنوات اتصال مع نواب التيار الصدري، لغاية الآن، من أجل استقرار العملية السياسية.

وقال الزاملي إن الإطار ماض بنفس الاستراتيجية بالضغط على شراكة جميع المكونات، وهو متمسك بالحوار وبان ادارة البلد لا يمكن ان يكون عبر لي الاذرع وكسر الارادات.

وأعرب عن اعتقاده ان عقد جلسة السبت ستكون مجازفة سياسية وازمة حقيقية مابعد الجلسة.

وأضاف ان الخاسر الاكبر بجلسة السبت هو التيار والاطار مهما كانت مخرجاتها فالفائز يعتبر خاسراً.

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