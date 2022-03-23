ملعب نادي الحلة يحتضن اختبارات كرة الناشئين

2022/03/23 | 13:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل – واع – أحمد جنجون شهد ملعب نادي الحلة الرياضي استعراض أكثر من 150 ناشئاً مهاراتهم في لعبة كرة القدم أمام الكادر الفني للمنتخب الوطني للناشين. وقال رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في بابل، صلاح عبيس الأعرجي، لوكالة الأنباء العراقية ( واع )، اليوم الأربعاء ، إن " هذه الخطوة مهمة من أجل اختيار الكفاءات الموجودة في المحافظات " مضيفاً، أنه" تمّ عرض مهارات أكثر من 159 لاعباً ناشئاً من أندية محافظة بابل " .وبين الأعرجي : " تم تقسيم اللاعبين بين فرق عدة وكل فريق يتكون من 11 لاعباً وخاض كلُّ فريقين مباراة لمدة 15 دقيقة ". من جانبه أوضح مدرب منتخبنا الوطني للناشئين حسن كمال : " كانت هناك وجهات نظر متعددة لرسم خارطة جديدة لمنتخب الناشئين، من ضمنها إعطاء فرصة كاملة للمحافظات، لهذا السبب نحن في جولة للمدن التي لم نزُرها سابقاً مثل البصرة والناصرية والعمارة وصلاح الدين واليوم في بابل ".وبين كمال : " شاهدنا كماً كبيراً من اللاعبين لاختيارهم ضمن منتخب الناشئين ، إذ وجدنا بعض المواهب، نتمنى أن يكون لها نصيب لاجتياز الاختبارات المقبلة "، مشيراً الى أن " هدف الجولة هو استقطاب لاعبين من جميع المحافظات ثم التجمع في بغداد لخوض الاختبارات واختيار القائمة النهائية ".

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