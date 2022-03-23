الكناني : وصول مرشح البارزاني بطائرة عسكرية استفزاز غير مقبول

2022/03/23 | 13:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر عضو مجلس النواب احمد الكناني , السبت , وصول مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية ريبير احمد بطائرة عسكرية رسالة استفزازية للمعارضين ويتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الكناني في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” مجيء […]

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