الديمقراطي الكردستاني بشأن مرشحهم لرئاسة الجمهورية: التحالف الثلاثي ضَمِنَ فوزه - عاجل

2022/03/23 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم أن التحالف الثلاثي ضَمِنَ فوز مرشحهم ريبير أحمد بتولي رئاسة الجمهورية للاربع سنوات المقبلة مبينا ان ثلثي المجلس ضمن حاليا.وقال عبد الكريم لـ (بغداد اليوم) إن "جلسة يوم السبت ستمضي بنصاب كامل وبحضور ثلثي الأعضاء وسيمرر مرشح الديمقراطي ريبير أحمد ويكلف الشخصية المتفق عليها لمنصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة".وبين ان "اول تحالف سيتم الإعلان عنه هو تحالف إنقاذ وطن والذي يضم التيار الصدري والديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة ومايقارب40 نائباً مستقل أو أقل من ذلك ليشكلوا جميعا ثلثي أعضاء البرلمان الذين بهم سيكتمل النصاب".واشار الى ان "التحالف الذي سيعلن قبل انعقاد جلسة السبت المقبل سيحقق نصاباً كاملاً لتشكيل الحكومة الجديدة".

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