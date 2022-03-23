زيدان يبحث مع السفير البريطاني متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في لندن

2022/03/23 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاربعاء، مع السفير البريطاني في العراق السيد مارك برايسون متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في لندن.

وقال إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أستقبل اليوم السفير البريطاني في العراق مارك برايسون، وبحث معه متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في لندن خلال زيارة رئيس المجلس العاصمة لندن بتاريخ 20/ شباط /2022".

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