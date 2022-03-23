الديوانية تستعد لحصاد 270 ألف طن من الحنطة

2022/03/23 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الديوانيةأعلنت محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، استعدادها لحصاد 270 ألف طن من محصول الحنطةوقال مدير زراعة الديوانية حسن الوائلي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظة الديوانية تستعد للمباشرة بحصاد محصول الحنطة، وسط توقعات بتحقيق 270 ألف طن منه".

وأضاف الوائلي أن "المديرية أتمت جميع استعداداتها لاستقبال موسم حصاد محصول الحنطة".

وأوضح أن "أهم تلك الاستعدادات تهيئة ستة مراكز للتسويق معززة بالملاكات والاحتياجات الضرورية لتسهيل مهمة التسويق على الفلاحين".

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