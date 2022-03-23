موسكو تطالب واشنطن باستكمال تدمير أسلحتها الكيميائية

2022/03/23 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة ،اليوم الأربعاء، إن السلطات الاميركية تعمدت تأخير تدمير أسلحتها الكيميائية، ودعت واشنطن إلى استكمال العملية بشكل كامل ونهائي.

وجاء في بيان السفارة الروسية بواشنطن إن الجانب الروسي دمر جميع مخزوناته من الأسلحة الكيميائية في عام 2017، وتم توثيق ذلك من قبل المنظمة الدولية، “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، لافتة الى ان واشنطن أخرت عمدا تدمير 3٪ المتبقية من أسلحتها الكيميائية، والتي لا تزال تشكل تهديدا خطيرا للعالم بأسره.

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