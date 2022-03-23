واشنطن: الأمر يعود لطهران لاتخاذ قرارات صعبة للتوصل لاتفاق نووي

2022/03/23 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الولايات المتحدة أنّ الأمر يعود لإيران الآن لاتّخاذ قرارات صعبة من أجل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مقابل رفع العقوبات.

وقال المتحدّث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إنّه بعد نحو سنة من المفاوضات، هناك عدد من المسائل الصعبة التي نحاول إيجاد حلول لها.

ولفت برايس إلى أنّ اتفاقاً من هذا النوع ليس وشيكاً ولا مؤكّداً، مضيفاً ان واشنطن تناقش منذ فترة طويلة بدائل مع شركائها في الشرق الأوسط وأوروبا، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

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