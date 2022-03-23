باسم خشان: شرطنا رئيس وزراء مستقل.. ولن نكون صفراً على الشمال

2022/03/23 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن النائب المستقل باسم خشان ،اليوم الأربعاء، موقفه من الانقسامات الجارية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا أنه لن يكون صفرا على الشمال.

وقال خشان إنّ ما يستحقه المستقلون هو أن يقودوا الحكومة لا أن يحصلوا على فتات ما يتساقط من موائد التنافس والتحاصص.

وأضاف إن بإمكان النواب المستقلين أن يفرضوا على الفريقين إرادتهم، ليكون رئيس الوزراء القادم من المستقلين، لكن بشرط أن يدخلوا إلى مجلس النواب مجتمعين، لا متفرقين.

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