2022/03/23 | 13:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Sz6QouwxoTU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من عمرنا لعمرها كل شي قليل بحق الام وإهداء خاص لامه) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من عمرنا لعمرها كل شي قليل بحق الام وإهداء خاص لامه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).