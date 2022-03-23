ماذا كشفت CNN بعد تحليل شفرة تقرير بصحيفة موالية لبوتين عن عدد قتلى جيش روسيا بأوكرانيا

2022/03/23 | 13:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة تابلويد روسية موالية لبوتين، الاثنين - ثم أزيلت لاحقًا - تقريرًا يتضمن حصيلة محدثة تشير إلى سقوط 9861 قتيلًا من القوات المسلحة الروسية في الحرب في أوكرانيا، وذلك نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية.

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