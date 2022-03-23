وزير الخارجية الإيراني يصل إلى دمشق على رأس وفد رفيع المستوى

2022/03/23 | 13:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير

عبد اللهيان، صباح اليوم الأربعاء، إلى

العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد رفيع

المستوى، لبحث سبل تعزيز العلاقات

الثنائية بين البلدين.

وفي بيان لها، قالت الخارجية ا

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